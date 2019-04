Vejen: Fredag klokken 14.45 standsede politiet en knallert på Signalvej i Holsted, der blev kørt af en 23-årig mand med en passager bag på, hvilket er ulovligt. Det viste sig ydermere, at den 23-årige mand var påvirket af stoffer, ikke havde kørekort og at knallerten var stjålet. Derfor er han blevet sigtet for flere forhold, siger Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.