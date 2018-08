21-årig kvinde med hash i lommerne

Holsted: Tirsdag klokken 19.36 fik politiet en anmeldelse om, at der skulle være uro i Åparken i Holsted, hvor en nabo tilsyneladende skulle være gået amok. Politiet sendte en patrulje til stedet, men anmeldelsen gav ikke anledning til noget i den forbindelse. Til gengæld spottede patruljen på stedet en kvinde, der stod med en hash-bong (et pibehoved, der kan placeres i en vandpibe eller i et rør, red.). Ved nærmere eftersyn viste det sig, at den 21-årige kvinde var i besiddelse af 0,24 gram hash, så hun blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. /DAN