Rødding: En 21-årig mand fra Haderslev-området er ved Retten i Sønderborg blevet idømt 30 dages fængsel - blandt andet for tyveri i et privat hjem i Rødding. Beboeren, der kom hjem netop som gerningsmanden forlod adressen, reagerede hurtigt ved at tage et billede af tyven. På Twitter oplyser anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjylland, at billedet var med til at opklare sagen. /DAN