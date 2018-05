2017 var den værste sæson nogen sinde

BRØRUP: Med under 6.000 gæster slog 2017 alle bundrekorder i Brørup Svømmebad, og formand Jens Åge Larsen nægter at tro, at det kan blive værre i år.

- Det kan kun blive bedre - meget bedre. På en normal sæson har vi som regel et sted mellem 10.000 og 12.000 gæster, og det satser vi da på i den nye sæson.

Badet åbnede dørene torsdag, og livrettede Julie Baltzer Larsen havde et halvt hundrede piger og drenge at holde styr på. Sidste år var der overhovedet ingen farlige situationer, og hun håber heller ikke at få brug for sine færdigheder som førstehjælper i år.

Vandet er altid 27 grader varmt, så i virkeligheden føles det varmere, jo koldere vejret er, men både formanden og hans datter sætter næsen op efter mange gode dage hen over sommeren.