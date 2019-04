20 års efterslæb er nu indhentet

- Jeg vil takke personalet og de mange frivillige, der deltog i løsningen af denne store opgave. Det var vigtigt at få dette afsluttet, ikke mindst i forhold til kvalitetsvurderingen her i 2019.

- Den helt store opgave var at indhente vores registrering. Som statsanerkendt museum skal vi - naturligvis - leve op til statens krav om at have styr på vores samling. Det har været en svær opgave for mange museer at leve op til. Derfor er det en stor tilfredsstillelse, at dette problem ikke længere findes hos os. I slutspurten blev der registreret omtrent 9400 genstande i løbet af første halvdel af 2018. Det er omtrent 80 om dagen, sagde Inger Gram.

- Vi har indhentede det store registreringsefterslæb, som vi havde lovet Kulturstyrelsen at afslutte, fastslog formand for Museumsforeningen, Inger Gram, på generalforsamlingen.

Katrine Worsøe blev på generalforsamlingen i Museumsforeningen på Museet på Sønderskov nyvalgt til bestyrelsen. Hun afløser Ann Møller Gram, der ikke modtog genvalg. Bodil Baagø, Troels Ravn og Lennart Madsen blev genvalgt. Inger Gram er formand for foreningen. Museerne arbejder med udgangspunkt i museumslovens fem søjler: Indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning. Indsamling: det vil sige at museet er forpligtet til at indsamle i forhold til museets indsamlingspolitik. Registrering: det vil sige at museet er forpligtet til at registrere samlingerne til en digital database. Bevaring: det vil sige at museet er forpligtet til at passe korrekt på de indsamlede genstande (værker), ligegyldigt om de er udstillet eller på magasin. Formidling: det vil sige at museet er forpligtet til at formidle de indsamlede genstande til de besøgende. Formidlingen kan foregå både mundtligt, skriftligt eller virtuelt. Forskning: det vil sige at museet er forpligtet til at forske i samlingerne. Denne forskning kan f.eks. blive til en bog eller artikel.

Rent bord

Da Bo Ejstrud blev ansat som direktør på Sønderskov for seks år siden, arvede han efterslæbet. Dengang var der registreret 8.500 fund. I dag er der registreret 37.000 fund. Arbejdspunklen har haft sin pris. Ejstrud fortæller, at "meget andet lå stille i 2018" for at gjort rent bord med de gamle fund, der var anbragt uregistreret i magasinerne.

Nu har Kulturstyrelsen kigget museet over skulderen og fundet alt sammen til UG+ - også registreringen - og det er Bo Ejstrud og Inger Gram naturligvis meget tilfredse med.

- Besøgstallet nåede op på 13.363. I betragtning af den store registreringsindsats, og en sommer, der var alt for varm til museumsbesøg, er det et meget tilfredsstillende tal, konstaterede formand på generalforsamlingen.

- Med 109 artikler i aviserne, har Sønderskov været nævnt i en avis i gennemsnit hver 3,4 dage gennem hele 2018.

- Arkæologerne havde et travlt år med undersøgelser på 20 lokaliteter rundt omkring i kommunen. Det var vigtigt at finde spor af Gejsings middelalder ved Bavnehøj, og udgravningen af et depot fra yngre bronzealder ved Sdr. Hygum indeholdt 120 bronzefragmenter, som konservatorerne nu er i gang med at se på.

- De vigtigste fund blev dog gjort på Stavsagerhøj nord for Sdr. Hygum. Her blev der blandt andet udgravet en pragtvogn fra 1. århundrede og et tempel fra 400-tallet. Disse fund er med til at styrke vores tolkning af Sdr. Hygum som et helt specielt centrum i Danmarks jernalder. Udgravningerne blev holdt hemmelige undervejs, men kunne ses fra december på DK4. Udgravningen blev udpeget som den vigtigste på den top-ti liste, som Slots- og Kulturstyrelsen hvert år laver over årets mest spændende udgravninger, siger Inger Gram.

- Det hører også med, at vi har håndteret mere end 400 metalgenstande, der er indleveret af private detektorførere. Genstandene skal registreres af museet, og derefter sendes videre til vurdering på Nationalmuseet.