Vejen: Søndag aften klokken 21.05 standsede en af politiets patruljer en knallertkører, der kom kørende på Lunderskovvej ved Vejen. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at knallerten var blevet konstruktivt ændret, så knallertkøreren - en 20-årig mand fra Lunderskov - blev sigtet for at køre på en ulovlig knallert. Det oplyser Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN