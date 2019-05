18 naturperler rundt i Vejen Kommune er på skrift

Spor er der også i Tirslund Plantage, hvor der er mulighed for at se en af Danmarks største vandreblokke. Den store sten måler 16 meter i diameter og 3,5 meter i højden.

I skriftet er der samlet 18 forslag til naturoplevelser. Det gælder blandt andet Holme Å og Kyst til Kyst Stien. I den fredede ådal er der mulighed for at se et slynget vandløb, som er en sjældenhed i Danmark.

Der er titlen på et farvestrålende skrift, som kan give inspiration til en lang række afvekslende og spændende ture ud i naturen nord og syd for Kongeåen.

En sjælden sø

Skærsø er en lobeliesø - og dermed en sjældenhed. Søen er opkaldt efter den sjældne og krævende undervandsplante Tvepibet Lobelie.

Tranekær Sø i Staushede Plantage, er opstået ved, at der under 2. Verdenskrig blev gravet tørv.

Vest for Staushede ligger Hundsbæk Plantage og Fru Mettes Bjerg. Hundsbæk er en speciel hedeplantage på grund af de store højdeforskelle.

Kongeådalen ligger ved danmarkshistoriens mest berømte å. Her kan der eksempelvis vandres på den 67 kilometer lange Kongeåsti, der strækker sig fra den østlige grænse af Vejen Kommune og ud til Vadehavet.

I oldtiden var Kongeåen den vigtigste transportvej. I et knudepunkt, hvor oldtidens færdselsårer til lands og til vands krydsede hinanden, ligger Skelhøj.

Ikke langt fra Kongeåen ved Foldingbro ligger Kanonstillingen i Dover. Den ligger højt oppe på en bakke over Kongeåen - og var en forsvarsstilling under 2. Verdenskrig.

På kanten af Kongeådalen ligger Åtte Bjerge, hvor der fra de højeste punkter er en fantastisk udsigt ned over ådalen.

Godt en kilometer nord for Kongeåen ligger hovedgården Sønderskov, som i dag rummer museum. Via Møllestien er der mulighed for at gå gennem et velbevaret herregårdslandskab.

Skibelund Krat - på en sydvendt skråning i Kongeådalen tæt ved Askov - findes både smuk natur og en nærværende historie.

Jels Søerne og skovene er et landskab skabt under den sidste istid. Her er der også mulighed for at blive guidet rundt på mobilen via VisitVejen App'en.

Naturperlerne slutter med Vittrup Baun med en storslået udsigt ud over landskabet samt Fladsådalen og Harreby Gravplads, hvor der findes store grave fra bondestenalderen.