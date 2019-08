Askov: Tirsdag holdt en af politiets fotovogne ved Askov-Malt Skole på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 40 km/t. Det var dog ikke alle bilister, der holdt sig til det. 18 blev målt til at køre for stærkt, og de kan se frem til en hilsen fra politiet i deres E-boks. En enkelt havde så travlt, at det også udløser et klip i kørekortet. Vedkommende blev målt til at køre 58 km/t. /DAN