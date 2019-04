17-årig har kørt ræs halvdelen af livet

Emil Breum, Brørup, rykker i den nye sæson op i speedwayens bedste række - superligaen, men han skal kæmpe for sin chance.

HOLSTED-BRØRUP: Helt ufarligt er det ikke! Det kunne det 17-årige speedwaytalent Emil Breum forvisse sig om, da han ved Holsted Speedwayklubs præsentation af årets trup lyttede med, da Martin Steen Hansen fortalte om sit alvorlig styrt sidste år. Steen Hansen er så medtaget, at han ikke kommer på sin speedwaycykel i år, men det har ikke fået unge Breum til at stille maskinen. Tværtimod er han mere opsat end nogensinde. Det motiverer ham "helt vildt," at han er blevet udtaget til klubbens 500 kubik-trup og har skrevet kontrakt. - Det er en drøm i sig selv, som er gået i opfyldelse. Det er klart et mål i sig selv. Det er jo det, jeg har kæmpet for i mange år, nemlig at blive bedre og bedre og en dag køre med de bedste. Det er det, der gerne må ske så hurtigt som muligt. Kontrakten er ikke ensbetydende med, at Emil får debut i superligaen. Han skal først bevise, at han er bedre end de andre D-kørere på holdet, men det har han også tænkt sig. - Selvfølgelig. Nu er dømmen at få debut i år, og målet er så at blive "femmer" i 2020 - altså fast mand på holdet.

Det er en drøm i sig selv, som er gået i opfyldelse. Det er klart et mål i sig selv. Det er jo det, jeg har kæmpet for i mange år, nemlig at blive bedre og bedre og en dag køre med de bedste. Emil Breum, speedwaykører

Hele Holsted Speedwayklubs 500 kubik-mandskab var op til påske samlet på Moldow Speedway Arena til præsentation og træning. Foto: Steen Rasmussen

Tosset Den unge mand er ud af en speedwaytosset familie i Brørup og har kørt ræs mere end halvdelen af sit liv. Han begyndte i 85 kubik, og efter et år i 250 kubik er han nu avanceret til 500. Han mener selv, han har præsteret masser af gode resultater, som gør ham parat til superligaen - gerne allerede på onsdag, hvor årets første ligaløb køres på Moldow Speedway Arena i Holsted. - I 2017 førte jeg DM-turneringen i 250 kubik og var storfavorit til at vinde VM. Desværre blev jeg skadet i hånden og smed begge dele. Det var utroligt irriterende. Foruden "ansættelsen" i Holsted har Emil kontrakt med Slangerup i 1. division og med et tysk hold i Wolfstake nær Berlin. Hans far er chauffør, og Per Hansen er mekaniker i Team Emil, som har et budget på omkring 100.000 kroner - et beløb der gerne skulle køres ind. Fester og damebesøg er der ikke tid til i Emils kalender. Han er i lære som mekaniker hos LKJ Biler i Vejen og ellers på speedbanen i al sin fritid. Der skal træning til både på banen og i motionscentret for at klare sig i speedway.

Jesper Petersen indterviewede alle Holsted Speedways 500 kubik-kørere. Til højre er det klubbens direktør Preben Hansen. Foto: Steen Rasmussen

Martin Steen Hansen fortalte helt åbent om sine helbredsproblemer efter sit alvorlige styrt sidste år. Han kommer ikke ud at køre i år, men vil være på speedwaycentret for at bakke kammeraterne op, fortalte han. Der blev lyttet med alvor. Foto: Steen Rasmussen