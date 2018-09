16 elever fejrede 60-året for deres eksamen i Vejen

Afgangseleverne fra Vejen Realskole tilbage i 1958 satte hinanden stævne. Det blev til et kig på byens udvikling og udveksling af gamle minder.

Vejen: Der er sket meget rundt omkring i Vejen; Bare spørg nogle af de kvinder og mænd, som har forladt byen, siden de tog deres realeksamen på Vejen Realskole tilbage i 1958.

16 af afgangseleverne var samlet for at markere 60-året for deres afgangseksamen. Ganske mange af dem har forladt byen, og enkelte havde slet ikke set hinanden, siden der blev sagt farvel til realskolen. Der var derfor stor gensynsglæde.

Deltagerne mødte allerede om formiddagen ved Vejen Idrætscenter, som ingen rigtig havde tænkt på kunne vokse sig så stort. Nogle af deltagerne havde dog været samlet for fem år siden.