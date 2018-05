150 frivillige sørger for en superfest

JELS: Manden bag Festivalhal gennem de seneste tre år, Thomas Klintrup, sover godt om natten. Der er nemlig ikke længere grund til at bide negle eller have mareridt over endnu et år med minus på bundlinjen.

- Selvfølgelig holder vi meget øje med, hvor mange billetter, der er solgt, og vi har nu passeret 2.000. Det betyder, at økonomien går i nul, men vi håber selvfølgelig på, at mange flere har lyst at være med til årets brag af en musikbegivenhed, så vi kan skabe et pænt overskud, så vi kan have et godt fundament til næste års Festivalhal.

Thomas Klintrup og et stort antal frivillig havde torsdag hænderne fulde med opstillingen af den enorme scene, hvor der vil være musik 14 timer fra lørdag middag. I alt vil 150 frivillige være i aktion, når musikken spiller - heraf hver tredje med sikkerheden.

- Sidste år landede vi på et minus på 300.000 kroner, og det er kun takket være velvillige sponsorer, at festivalen overhovedet kommer igen år. Det skylder vi dem store tak for, og det er meget tilfredsstillende, at vi nu kan sige, at vi ikke kommer i en lignende situation i år.

- I syv år gav Lars Lilholt koncert på friluftsscenen - sidste gang vist nok i 2002 - og han sagde til mig i går, at han glæder sig til at spille her igen. Han går på allerede kl. 15, så vi regner med, at stort set alle gæster vil være på plads fra begyndelsen.

Thomas Klintrup fortæller, at det ikke har været nødvendigt at ændre på programmet. Alle musikere er på scenen til aftalt tid.