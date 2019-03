Vejen: En 15-årig dreng prøvede adskillige gange natten til lørdag at snige sig ind på et værtshus i Søndergade, men blev gentagende gange bedt om at forlade stedet af personalet. Klokken 01.30 fik personalet nok af drengen og tilkaldte politiet, som kvitterede med en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven. Efterfølgende kørte en politipatrulje ham hjem til sine forældre, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.