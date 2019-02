En 15-årig dreng fra Kolding døde lørdag morgen af de kvæstelser, han pådrog sig i en ulykke sent fredag aften.

Drengen kørte på sin knallert ad Stationsvej i Vejen, da han af uvisse årsager ramte et vejskilt. Hårdt kvæstet blev han bragt til Kolding Sygehus, hvor man valgte at overføre ham direkte til Odense Universitetshospital, men hans liv stod altså ikke til at redde.