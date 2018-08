Vejen: Der er tilsyneladende nogle bilister, som aldrig har fået lært, at overholde hastighedsgrænserne på vejene i Vejen Kommune. De må så bøde for det, og det var der så fire bilister, som måtte, da de onsdag blev blitzet af politiets ATK-bil på Lunderskovvej.

Faktisk var de på forhånd blevet advaret om fartkontrollen. Alligevel var der altså fire biler, der kørte hurtigere end de 80 kilometer i timen, man må køre på den pågældende strækning af Lunderskovvej. Det var tilmed ikke mere end to dage siden, politiet havde gennemført en fartkontrol samme sted.

Foruden bøden fik samtlige bilister et klip i kørekortet, og en fik også en betinget frakendelse af kørekortet for at have kørt 140 kilometer i timen.

Vi kommer snart igen på Lunderskovvej, har politiet skrevet på Twitter. Så er bilisterne igen blevet advaret på forhånd.