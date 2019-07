Vejen: Mandag har politiets fotovogn igen været på plads på fokusstrækningen på Lunderskovvej. Denne gang blev 14 bilister blitzet for at køre for stærkt. En enkelt bilist havde rigtig travlt. Vedkommende blev målt til at køre 133 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Udover en fartbøde kan bilisten nu se frem til også at få et klip i kørekortet. /DAN