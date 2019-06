Jels: En af politiets ATK-biler var lørdag i aktion på en såkaldt fokusstrækning, Jelsvej, i Vejen kommune. Seks overtrædelser af hastighedsgrænsen på 80 km i timen blev foreviget.

En af dem kommer til at koste den pågældende bilist dyrt. Vedkommende blev nemlig målt til at have kørt 134 kilometer i timen.

Det fører nu til en betinget frakendelse af kørekortet samt en kæmpestor fartbøde.