Jels: Onsdag morgen var en af politiets fotovogne igen kørt i stilling på Jelsvej mellem Jels og Rødding på det, der betegnes som en af politiets fokusstrækninger, hvor bilisterne har en tendens til at køre for stærkt - og af samme grund er politiet ofte derude med fotovognen. Onsdag kørte 13 bilister hurtigere end tilladt og blev derfor blitzet. Den hurtigste bilist blev målt til at køre 129 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. /DAN