Foldingbro: Politiet har i weekenden været på besøg i Foldingbro, hvor fotovognen var kørt i stilling på Kongeåvej. 13 bilister blev målt til at køre for stærkt på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t. Den hurtigste bilist blev målt til at køre 66 km/t. /DAN