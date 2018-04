128 ledere bakker op om lokal erhvervsfremme

- Før man bliver en stor virksomhed, så er man nok startet som lille. Det er vigtigt med den lokale tilknytning, for hvis en iværksætter først skal ringe til Odense, så er det ikke optimalt. Det er langt at foretrække, når lokale nøglepersoner kan kontaktes.

Bestyrelsesformand i UdviklingVejen, Ole Stubbe, var glad for, at ikke færre end 137 erhvervsledere har bakket op.

I konferencelokalet i Skare-koncernens hovedkvarter i Vejen fik de sent mandag eftermiddag overrakt protestbreve, hvor en lang række erhvervsledere fra virksomheder i Vejen Kommune har tilkendegivet deres utilfredshed med ideer om at fjerne den kommunale erhvervsfremmeservice. Det er forenklingsudvalget, der har anbefalet en centralisering.

Vejen Kommune: De to folketingsmedlemmer, socialdemokraten Troels Ravn og Venstres Anni Matthiesen, begge valgt i Vejenkredsen, har fået et ekstrajob som kurere.

Bekymring fra Skare

Grundlæggeren Kurt Skare supplerede:

- Der kan være fornuftige anbefalinger fra forenklingsudvalget omkring den samlede struktur. Men vi bliver bekymret, hvis det skal gå ud over det nære, lokale samarbejde. Vi startede denne virksomhed tilbage i 1972 med et par mand, fordi vi havde et godt samarbejde med den daværende borgmester og en deltidsansat erhvervssekretær. Nu tæller denne virksomhed 690 medarbejdere. I dag er der netop her i kommunen en række andre fødevarevirksomheder, og det skyldes et lokalt og professionelt arbejde, fastslog Kurt Skare.

Også borgmester Egon Fræhr undrede sig over en eventuel fjernelse af den lokale erhvervsfremmeservice:

- Man taler meget om erhvervsklima. Noget af det vigtige er netop, at lokale virksomheder mødes, knytter netværk og får kendskab til hinanden. I UdviklingVejens regi er der mange af sådanne eksempler, mente borgmesteren.

Står det til folketingspolitikerne Troels Ravn og Anni Matthiesen, så får enbafelingerne om den lokale erhvervsfremmeservice fra forenklingsudvalget ingen gang på jord:

- Brevet fra UdviklingVejen er godt set. Det kan godt være, at man ikke skal råbe ulven kommer. Men det er godt at være på vagt. Det her rammer ned i kampen mod centralisme og vil ikke være med til at skabe et Danmark i balance, mente Troels Ravn, som agtede at præsentere brevet fra UdviklingVejen for ledelsen i Socialdemokratiet og samtidig præsentere det i Folketingets landdistriktsudvalg.

Anni Matthiesen understregede, at en enig folketingsgruppe hos Venstre vender sig mod anbefalingerne om at fjerne den kommunale erhvervsfremmeservice.

- Dagen efter at anbefalingerne var kendt, blev det fra Venstre givet besked til minister Brian Mikkelsen om, at det her kan Venstre ikke være med til. Jeg er endnu mere tryg, efter at den konservative erhvervsordfører har udtrykt samme holdning. Det giver en betydelig tro på, at det lokale arbejde ikke er i fare, sagde Anni Matthiesen.