Skodborg Ringriderforeningen indledte festlighederne med at donere 80.000 kroner til lokale formål.

SKODBORG: Enten var man dansksindet eller tysksindet under den tyske besættelse af Sønderjylland i 1864-1920, men ringriderforeningen i Skodborg var neutral, og det var ganske enestående.

Det fortæller Kirsten Fynbo, som i anledning af foreningens 120 års fødselsdag har været i arkiverne for at skrive foreningens historie, som hun desuden fortalte ved fødselsdagsfesten fredag aften.

- Ringriderforeningen adskilte sig fra andre foreninger ved, at det var en forening uden skelen til, om man var dansk- eller tysksindet. Således var formand Stefan Lunding, der ejede Skatkær, tysksindet, hvorimod Holger Blom, ejer af Kragegården, og Peter Jensen, svigersøn til ejer af Vesterkroen, begge dansksindede.

Kirsten Fynbo beretter, at der var megen tysk chikane mod de dansksindede, og der var meget kontrol. Hvert år skulle alle foreninger godkendes og registreres.

I den forbindelse kan det måske overraske, at der skulle gå hele ni år efter genforeningen i 1920, før bestyrelsen tog initiativ til at få de tysksprogede vedtægter oversat til dansk.

Hvert eneste år siden stiftelsen i 1899 har der været ringridning i Skodborg. Gennem de seneste mange år har Hans Erik Brink været formand. Fredag aften bød han velkommen til over 100 deltagere i jubilæumsfesten.

Og så gik han ellers i gang med at modtage gaver og at uddele mange flere. Bestyrelsen havde besluttet at donere omkring 80.000 kroner til gode formål i byen.

Plejehjemmet Nørrevang var største modtager med 25.000 kroner bl.a. til at køre udflugter med beboerne. Spejderne fik 15.000 kroner. Hjemstavnsforeningen 10.000 kroner, Børne Park Rock, som holdes den 7. september, fik 5.000 kroner, Krolf-foreningen 2.500 kroner og desuden blev fire unge betænkt med beløb til deres uddannelser.

Gaveregnen var ikke færdig om fredagen. Lørdag havde medarbejder i Frøs Sparekasse, leder af Vejen Garden, Jørgen Schmidt, en check med på 5.000 kroner fra sin arbejdsgiver til ringriderforeningen.

59 ryttere deltog i ringridningen, som i anledning af fødselsdagen var afbrudt af en frokost midtvejs.