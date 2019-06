12 unge sætter kurs mod de franske bjergtinder

For andet år i træk er en gruppe unge med i cykelprojekt, som skal være med tl at opbygge selvværd og fysik for at blive klar til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. På lørdag går starten fra Torvet i Brørup.

Vejen Kommune: Det bliver deres livs hidtil mest udfordrende cykeltur, når 12 unge på lørdag sætter sig i sadlen for at påbegynde deres tur ned gennem Europa for at slutte i den legendariske Tour de France-destination, Alpe d'Huez.

Gennem flere måneder har de unge forberedt sig på turen, og på lørdag den 22. juni bliver de behørigt sendt afsted mod de franske bjergtinder. Formålet med projektet er at opbygge de unges selvværd, fysik og almene erhvervsmæssige kompetencer via fysisk og mental træning.

- I Vejen Kommunes udvalg for Arbejdsmarked og Integration arbejder vi målrettede med at alle bliver klar til at starte og gennemføre en uddannelse og opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Det her er et projekt, der skal flytte deltagerne på en alternativ måde. Det er andet år vi gennemfører et cykelprojekt, og jeg ser frem til effekterne og håber deltagerne har fået en platform, der kan føre dem videre i et sundt og langt arbejdsliv, siger Niels Therkildsen, der er næstformand for udvalget for Arbejdsmarked og integration i en pressemeddelelse.