Mikkelborg: Mens det meste af Danmark onsdag fejrede grundlovs- og fars dag var politiets ATK-bil kørt på arbejde på Haderslevvej i Vejen kommune.

Her blev otte bilister blitzet. En af dem blev målt til at have kørt 110 kilometer i timen. Den pågældende bilist må derfor betale en bøde og finde sig i at få et klip i kørekortet.

"Vi håber, I vælger at sætte farten ned, næste gang I kører", lyder politiets besked på Twitter til fartsynderne.