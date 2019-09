106 km/t: Der køres stadig for stærkt på landevejen

Rødding: Selvom det er weekend, så holder politiets fotovogn ikke fri. Lørdag var den igen kørt i stilling på Jelsvej ved Rødding. Strækningen er det, som politiet kalder for en fokusstrækning, hvor der er en tendens til, at bilisterne kører for stærkt. Resultatet af målingerne lørdag var, at bilisterne generelt kørte pænt. Det blev kun til fire overtrædelser af hastighedsgrænsen på 80 km/t. Nogle bilister har dog stadig for meget fart på, for den hurtigste bilist blev målt til at køre 106 km/t. På Twitter skriver politiet: "Vi er der snart igen." /DAN