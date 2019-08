101 fartbøder på to dage

Bække: Torsdag proklamerede politiet på Twitter, at "vi kommer snart igen," da resultatet af en fartkontrol på Lunderskovvej ved Bække resulterede i 54 hastighedsovertrædelser, hvoraf de fem af dem også var til klip i kørekortet. En enkelt bilist får også en betinget frakendelse af kørekortet, da vedkommende blev målt til at køre 135 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t.

Og politiets fotovogn kom snart igen, for allerede fredag var den på plads igen, og for anden dag i træk blev resultatet af målingen nedslående. Fredagens resultat blev nemlig, at 47 bilister nu kan se frem til at modtage en hilsen fra politiet i deres E-boks.

Lunderskovvej ved Bække er udpeget til at være en af politiets fokusstrækninger, der får ekstra bevågenhed, fordi der på den strækning er en tendens til, at bilisterne har lidt for travlt. Og fra politiets side lyder meldingen efter fredagens målinger: "Der er klart plads til forbedringer." /DAN