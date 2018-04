100 dage med akutsygeplejen

Vejen Kommune: Der var dækket op med kaffe og kage, da akutsygeplejen i Vejen Kommune inviterede til fejring af teamets første 100 dage. Akutsygeplejen gik i luften den 1. januar, og teamets mange sygeplejersker arbejder tæt sammen med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, de praktiserende læger og sygehusene i Region Syddanmark. Målet er at forebygge indlæggelser, undgå genindlæggelser og at sikre, at borgeren hurtigere kan udskrives til eget hjem. - Vi er kommet godt fra start, vi har selvfølgelig skulle finde vores rolle og vores samarbejdsflader. De praktiserende læger i Vejen Kommune har taget rigtigt godt imod os, siger Karina Højberg Klavsen i en pressemeddelelse.

Base i Brørup

Akutsygeplejen er et tilbud, som alle kommuner skal have. I Vejen Kommune betyder det blandt andet, at borgeren, efter en vurdering fra den praktiserende læge, kan få besøg af en akutsygeplejerske. Sygeplejersken laver en systematisk vurdering af borgerens tilstand, og vurderer i samråd med lægen, om der er brug for pleje og behandling for at forebygge en indlæggelse på sygehus. - Vi imødekommer borgerens behov i hjemmet, man kan sige, at vi er lægernes forlængede arm. Det betyder også, at nogle borgere kan komme hurtigere hjem fra sygehuset end ellers, forklarer Karina Højberg Klavsen. Akutsygeplejen har 21 sygeplejersker ansat, som dækker døgnet i Vejen Kommune. Teamet dækker også hjemmesygeplejens opgaver aften og nat. De har base på Sundhedscentret i Brørup.