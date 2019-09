10 år med svedeture

HOVBORG: På lørdag markerer Hovborg Fitness sin 10 års fødselsdag i fin form med 110 aktive medlemmer.

Initiativet kom fra en gruppe af byens unge, der på et borgermøde kom med ønsket om et fitnesscenter i byen. Tre af dem fik til opgave at finde ud af, hvordan opgaven skulle gribes an, hvor det skulle placeres og hvilke maskiner, der skulle være. De gik til opgaven fuld af optimisme og snart var et lille center etableret med gamle maskiner i et lokale på en gård uden for byen.

Det gav blod på tanden, og de unge gik videre med at etablere et center i Hovborg Aktivitetshus. De fik lov at stå for opgaven selv og få de maskiner de så gerne ville have. Det skulle være de samme som blev brugt i den amerikanske hær.

I uge 38 2009 stod et fuldt moderne fitnesscenter klart og det var en succes fra dag ét. 14 instruktører havde meldt sig og været på kursus hos DGI, så de stod klar til at modtage de mange, der kom for at tilmelde sig.

DGI Fitness ydede et lån til at komme i gang og få købt maskiner, men i dag er Hovborg Fitness gældfri.

Ud over den træning er der flere holdaktiviteter. Der er 3 spinningshold i gang, og der er lige indkøbt nye cykler. Der er senior fitness, cross-gym, børne fitness og yinita yoga og mulighed for udendørs fitness. Der er stadig et hold af aktive instruktører med hver deres specialer, ligesom fitness centret også har tilknyttet en fysioterapeut, så man kan gå til genoptræning.

På jubilæumsdagen på lørdag er der planlagt flere aktiviteter. Det begynder kl. 14, hvor der dels bliver udendørs crossfit og en gåtur med guide, der fortæller. Det bliver i et tempo, så alle kan være med. Man kan deltage i det, man har lyst til.

Arrangørerne påpeger, at de gerne vil slå et slag for at bruge naturen til fitness. Der bliver noget med traktorhjul, måske bruger man træerne, kun fantasien sætter grænser.

Gåturen er for de, der gerne vil motionere på en lidt mere rolig måde.

Kl. 15 er der gratis kaffe og kage i hallen og her kommer Jonas, kendt fra tv-programmet "Rigtige mænd med damer". Han vil fortælle, hvordan det var at være "tv-stjerne" og hvordan det har påvirket hans helbred.

Kl. 18 står Husets venneforening klar med en lækker buffet, som man kan deltage i for 50 kr.