1. maj: Røde roser med og uden torne

Efter talen forklarede Henning Overgaard, at han ikke sendte hilsner til nogen bestemt, men at han blot kritiserer alle forringelser, som lønmodtagere er udsat for.

- Jeg skal gerne erkende, at jeg havde håbet og ønsket en stærkere oprejsning til lærerne. Det, I har været udsat for, er noget af det værste, vi har set. I burde have den aftale tilbage, som blev stjålet fra jer eller i det mindste være kompenseret for det.

- Forbud mod vores krav om enten kædeansvar eller krav om lønløft, som kan forhindre, at plat-firmaer aflønner vores udenlandske kollegaer med pinocchiokugler og mindsteløn. Eller arbejdsgivernes musketér-ed med at køre skolelærere over, eller på at forhindre offentligt ansattes lønudvikling, svarer til kollegaernes på de private områder.

Og så sagde han noget, som godt kunne tolkes som en hilsen til Socialdemokratiet, der stemte for den forkætrede lov, der satte lærerne på plads i 2013, og som det trods musketér-ed ikke lykkedes at få ændret i de nu afsluttede overenskomstforhandlinger.

BRØRUP: - Det er jo arbejdsgiverne, der har lavet en musketér-ed mod arbejderne. De har forud for flere forhandlinger forbudt deres foreninger kollektivt at indgå aftaler om vores krav.

Uddannelse et af de elementer i ens opvækst og tilværelse, som har størst betydning for, hvordan du kommer til at leve dit liv.

Ravn

Folketingsmedlem Troels Ravn (S) kommenterede overhovedet ikke lærernes afviste krav i sin tale. Han fortalte derimod om et møde med en af sine tidligere elever:

- Det var Jakob, som jeg kender fra min tid på Gesten Skole. Jakob, altid glad og i godt humør - og det på trods af, at skolen og Jakob ikke var det bedste mix. Lærerne og kammeraterne havde været alletiders, men han havde kedet sig noget så gudsjammerligt. Ja, Jakob kedede sig, oveni var han ordblind.

- Men, Jakob har klaret sig. I dag som 23 årig, kunne Jakob med slet skjult stolthed fortælle mig, at han lige havde købt en ejendom med lidt skov til, at han har et godt job som smed, at han under sin uddannelse var blandt de dygtigste på sit hold - at det pludselig havde givet mening at regne og lave matematik, at han nu kunne se, hvad det skulle bruges til.

- At være ordblind er bøvlet, men ikke en hindring for at lære. At være ordblind har ikke noget med intelligens at gøre, og det er ikke en sygdom. Uddannelse er af de elementer i ens opvækst og tilværelse, som har størst betydning for, hvordan du kommer til at leve dit liv, sagde Troels Ravn.

- Uddannelse i bredden er det, der er med til at sikre, at vi har demokrati. Hvis man svigter den side af sagen, så er det sket med demokratiet. Og vi skal have alle med.