- Vi tager 20 år mere

GJERNDRUP: Enghave Dyre- og Naturpark åbnede den 1. juni 1999. Den folkelige succes fejlede ikke noget, men økonomien skrantede, og selv om gavminde, lokale borgere skød betydelige midler i foretagende, hjalp det ikke.

Efter blot fem år blev haven lukket. Den kunne være endt som en selvdød, grim ælling, men takket være Karina og Niels Christensen, som trådte til med frisk kapital for 15 år siden, er eventyret endt som en smuk, levedygtig svane.

Derfor er der al mulig grund til at fejre parkens runde fødselsdag, mener ejerne, som inviterer til fest lørdag den 1. juni og håber på godt vejr.

Der er meget at fejre, for det har bestemt ikke altid været en dans på roser.

- Nej, ville vi være millionærer, skulle vi nok finde på noget andet, men vi holder så meget af at være her. Det er en livsstil, og vi ved også, at vores gæster er meget glade for at komme her. Det betyder alt for os.

Karina Christensen ville helst lukke alle ind helt gratis, men hendes gode hjerte kan jo ikke bruges som foder til høns og fugle, bjerggeder og vaskebjørne. Der er 350 dyr i haven fordelt på 40 forskellige slags, og de er sultne hver dag.

Parret har fået kommunens velsignelse til at bygge et hus i den østlige del af parken. Om det lige bliver i år, eller først næste sæson, skal vise sig, men Karina og Niels Christensen, der i dag bor til leje midt i landsbyen, glæder sig til at flytte ind og komme helt tæt på det hele på et eller andet tidspunkt.

Der skal også bygges 10 shelters, hvor gæster kan overnatte.

Sidste år blev Enghave besøgt af næsten 12.000 gæster. I år håber parret at komme op på 12.500. Rekordåret var 2009, hvor 16.700 gik gennem billetslusen.

- Der, hvor vi er nu, er der rigtig god plads til alle gæster, og det skal der også være. Når gæsterne har det godt, så har vi det godt, fastslår Karina Christensen, og ægtemanden giver hende ret:

- Vi er klar til 20 år mere.