- Samme tid og sted næste år

Stafet for Livet takkede søndag formiddag af for i år. Om nogle uger kender man det økonomiske resultat, men formand Dina Stubbe tør godt give 10 års jubilæet topkarakter.

- Jeg håber, I alle har haft en fantastisk Stafet, og tak til jer alle. Vi håber at se jer igen til næste år, hvor der er Stafet i weekenden den 29. og 30. august.

Derimod kender formand for Stafetten gennem de seneste tre år, Dina Stubbe, det personlige resultat. Det har været en forrygende Stafet.

Økonomien kender man først i detaljer om nogle uger, når det hele er gjort op, men overskuddet vil i al fald få det samlede overskud gennem alle ti år til at passere fem millioner kroner.

VEJEN: 1.839 deltagere inklusive 63 fightere på 47 hold plus hundredvis af gæster var i weekenden med på den 10. Stafet for Livet i Vejen.

Sidste runde søndag formiddag. Jan Erik Hansen i spidsen for "Os fra Lindknud". Foto: Steen Rasmussen

Præcist kl. 10 søndag formiddag blev Stafet for Livet 2019 i Vejen fløjtet af, og deltagerne samledes foran scenen, hvor formand Dina Stubbe takkede alle deltagere og bidragydere. Foto: Steen Rasmussen

Chef for Vejen Idrætscenter Jakob Sander takkede Stafet for Livets arbejdsgruppe for godt arbejde. Foto: Steen Rasmussen