- Men vi mødes også for i taknemmelighed at mindes alle dem, der med livet som indsats gjorde friheden den 5. maj 1945 mulig. Heldigvis var vi i krigen på de allieredes side, og de hjalp os. Mange unge mænd fra forskellige lande kæmpede rundt om i Europa langt fra deres eget land for at Danmark og en række andre lande igen kunne blive selvstændige nationer. Og alt, alt for mange kom ikke hjem igen, sagde Frær.

HOVBORG: - Aftenen den 4. maj er noget særligt. Afslutningen på 2. verdenskrig i Danmark var en realitet, da fredsbudskabet lød i radioen fra London, og vi var igen et frit land uden tyske soldater i gaderne. Det blev til en stor og spontan fejring landet over. Det mindes vi i aften.

Er der en risiko for, at historien gentager sig, som om vi intet har lært af 2. verdenskrigs uhyrligheder?

En gentagelse

- Men vi kan ikke mødes i aften og alene se 74 år tilbage. Vi må også forholde os til, hvad vi i dag oplever rundt om i verden. Oprustning, ufred og krige selv indenfor eget land. Er der en risiko for, at historien gentager sig, som om vi intet har lært af 2. verdenskrigs uhyrligheder? Hvad er det for en konkurrence mellem USA, Kina og Rusland, vi ser, og som er så vigtig, at landene er villige til at betale så høj en pris? Den konkurrence har jo allerede rokket ved den verdensorden, vi kender, og kan stormagterne ikke stå sammen om fred og sikkerhed, så bringer det jo verdensfreden i fare.

- I dag har ufreden også andre ansigter end krig. Terror og destabilisering af stater via internettet og de elektroniske medier. Vi er nødt til at arbejde for og kæmpe for, at det er muligt at have en verden uden krig. Det er vores del af Europa og den vestlige verden, som vi bor i, jo trods alt et godt eksempel på. Men hele tiden må vi være på vagt.

- Også i Danmark er der stadig flere kræfter, som mener, at de har mere ret end andre, og som gerne bruger vold for at få ret. Den rå debat og afstumpetheden på de sociale medier bærer ved til bålet. Optøjer, slåskampe med politiet, trusler på livet og vold fører imidlertid hverken til mere velfærd eller øget kapacitet på sygehusene.

- Demokrati fungerer ikke af sig selv, det kræver en daglig indsats. Demokrati er også at acceptere andre synspunkter end ens egne, villighed til at dele magten, afholde og acceptere frie valg. En fri presse, der ikke løber efter kortvarige folkestemninger.

- Vi skal som et lille land være rigtig glade for, at vi ikke står alene i den kamp. At vi er med i alliancer sammen med større lande.

- Vores frihed skal der kæmpes for, og den skal forsvares. Det er desværre langt mere aktuelt i dag end det nogensinde har været siden 2. verdenskrig. Derfor er det værd at bruge en aften på at mindes, men også at huske på, at vi må gøre hvad vi kan for at historien ikke gentage sig. At den lektie 2. verdenskrig lærte os ikke må blive glemt.

- Så lad mig slutte med, at vi sammen mindes de syv besætningsmedlemmer som omkom her i Klelund, men også at mindes de utallige, der døde i 2. verdenskrig, men ikke mindst for at mindes de af vore egne soldater, som i vor tid har måttet betale med deres liv i en kamp for vore skyld.

- Æres være deres minde