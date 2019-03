- Det handler om din butik. Det handler om gaden, og så handler det om byen. Der skal skabes oplevelser, og det gælder om at finde frem til et forpligtende lokalt engagement, lød det fra Bruno Christensen.

Det handler om at skabe relationer til kunderne, det gælder om at være unikke og have et varesortiment, som er forskelligt fra normalen. Og så gælder det om service. Men de forretningsdrivende kan ikke gøre det alene. Også kommunen, det øvrige erhvervsliv samt borgerne skal være med til at sætte kursen for en udvikling.

Ekspert i detailhandel Bruno Christensen sørgede for aftenens indspark. I sit indlæg fokuserede Brun Christensen ikke mindst på mottoet: Glade kunder for livet.

Den stygge ulv

Inden han brugte en del af sit indlæg på den stygge ulv og truslen mod detailbutikkerne; den voksende nethandel.

- Når nethandelen vokser, så dør bymidten. Fastslog Bruno Christensen.

- Hvis man siger, at der er ikke noget at gøre ved det, så taber detailbutikkerne. Men selv om nethandelen er et skræmmebillede, så er der håb. Kunderne vil fortsat have oplevelserne i fysiske forretninger, tilføjede han.

Efter indlægget og drøftelser ved bordene blev workshoppen afsluttet med en paneldebat med Flemming Simested, citychef i Vejen, Ole Stubbe, formand for UdviklingVejen, Peer Rexen, chef for Udvikling og Erhverv i Vejen Kommune, samt Frank Schmidt-Hansen, forretningsindehaver og byrådsmedlem.

Sidstnævnte konstaterede, at de store fjender for de forretningsdrivende i Vejen Kommune er Kolding og Esbjerg.

- Jeg synes, der er en accept af, at vi ikke kommer nogen vegne med at bekrige hinanden internt i kommunen. Der er også en forståelse for, at Vejen naturligt har det største forretningsliv, mente Frank Schmidt-Hansen, som understregede, at personalet i forretningerne spiller en afgørende rolle for service og salg.