- Hov, det var ikke lige sådan

Kirsten Bruun konstaterer, at den halve hovedgade i Hovborg graves op for at få regnvandsrør på plads.

HOVBORG: - Det var ikke helt sådan, vi havde aftalt det. Det var i al fald ikke lige sådan, vi havde forstået det.

Kirsten Bruun, der var lokalrådets mand i arbejdsgruppen, da byen og kommunen gennem halvandet år drøftede, hvordan regnvandet kunne udskilles fra spildevandskloakken. Det var hele vejen igennem lokalrådets holdning, at man for alt i verden ville undgå, at hovedgaden blev gravet op, bl.a. fordi det ville genere en af landsbyens hovedindtægtskilder - turismen.

Nu kan hun så fra sit stuevindue konstatere, at det ikke er hele gaden, som graves op - kun den halve.

- Aftalen var, at der skulle graves 1,80 meter i den ene side af vejen for at få nedgravet rør til at lede regnvandet væk fra gaden og rendestenen, men nu orker vi ikke lave mere larm. Lad os få det overstået så hurtigt som muligt, og de unge mænd, som entreprenører har sat på opgaven, er jo rigtig flinke.

- Så...

Kirsten Bruun er på ingen måde uenig i, at det af flere grunde er en rigtig god ide at separere regnvandet fra spildevandet. Regnvand er en resurse, som bør komme haverne og naturen til gavn, og så fylder det ikke længere på renseanlægget.