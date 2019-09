- Guldet er stadig en mulighed

Direktør for Holsted Speedwayklub Preben Hansen håber, mange af klubbens fans tager med til DM i Slangerup for at bakke Tigers op.

HOLSTED: - Det var en hård aften, men først synes jeg, det er på sin plads at glæde sig over og rose vores dygtige banefolk, som gjorde det muligt overhovedet at komme til at køre, selv om regnen havde silet ned hele dagen.

Midt i al ærgrelsen over, at Holsted blev slået minimalt i mellemrunden og dermed lige nøjagtigt ikke sikrede sig retten til at arrangere superfinalen i speedway i år, så opfordrer klubbens direktør Preben Hansen til at finde de positive briller frem.

- Efter en sæson, hvor vi har været rigtig godt kørende, er vi så uheldige, at Nicki bliver skadet og derfor ikke i stand til at deltage i slutspillet. Desværre har vi i det seneste matcher også haft nogle kørere, som ikke har levet op til deres normale niveau, og når vi så tillægger det, at vi heller ikke har haft det det nødvendige held eller måske endda uheld i nogle situationer, som resulterede i styrt og udelukkelser, så er det svært.

- Omvendt så er jeg ikke i tvivl om, at vi har et stærkt hold godt ledet af en vores dygtige og engagerede holdleder, Lars Munkedal. Så hvis alle lever op til deres normale niveau på onsdag, har vi forsat gode chancer for at løbe af med guldet, hvilket ikke vil være ufortjent efter en sæson, hvor vi har været suveræne i grundspillet, mener Preben Hansen.

- Vi ville gerne have belønnet vores trofaste supportere med en finale i Holsted. Det lykkedes ikke i år, men jeg håber, at mange af dem finder vejen til Slangerup for at støtte op om vores hold. For de, som ønsker det, ved jeg, at supporterklubben har arrangeret bustransport til en meget fordelagtig pris.