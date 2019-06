- Er du i tvivl om, hvem du stemmer på?

Kate Rasmussen, 21, Vejen: - Jeg var i tvivl og kunne ikke rigtig finde ud af, hvem jeg skulle stemme på, så jeg gik ind på nettet og tog en test for at spore mig ind på, hvem jeg er mest enig med. Det viste sig at være SF, og så var jeg inde og læse noget om partiet, og det var ok. Jeg synes, miljøet er det mest vigtige lige nu. Det er jo det, der skal bære os i fremtiden, og det synes SF også, så dem stemmer jeg på.

Efter en lang valgkamp er vi nået til dagen, hvor stemmeboksene åbner. JydskeVestkysten var tirsdag på gaden for at høre, om beslutningen er truffet, eller om tvivlen fortsat råder.

Jesper Peter Sørensen, 23, Brørup: - Jeg er sådan set ikke i tvivl, for jeg regner ikke med at stemme på nogen. Og det gjorde jeg heller ikke for fire år siden. Det kan godt være, jeg går ned og stemmer, men så afleverer jeg en blank stemmeseddel. Ikke i protest, men fordi politik interesserer mig faktisk ikke. Jeg er lidt ligeglad med, hvem der bliver valgt.

Hans Erik Knudsen, 80, Vejen: - Midt i en valgperiode kan jeg godt komme i tvivl, når det parti, jeg har stemt på, ikke gør helt, som jeg synes, men jeg ender altid med at stemme samme sted. Det har jeg altid gjort, og jeg tror også min far ville rotere i sin grav, hvis jeg ikke gjorde. Vi er jo ud af arbejderklassen, og jeg har altid stemt på Socialdemokratiet, og det er Troels Ravn, som får min stemme.

Kurt Hausted, 72, Vejen: - Jeg har tidligere været i tvivl og har stemt på forskellige partier. Det gør jeg ikke denne gang. Jeg stemmer samme sted som ved folketingsvalget for fire år siden, men det er et andet sted end for otte år siden. Til EU-valget for en god uge siden var jeg ikke og tage en test på nettet, og det viste sig, at der var god overensstemmelse med min holdning og holdningen i det parti, som jeg havde bestemt at stemme på. Og det gjorde jeg så.

Hans Ove Nielsen, 68, Vejen: - Jo, jeg har været i tvivl. Faktisk havde jeg tænkt mig at stemme på Socialdemokratiet, men da de så foreslog forskellige priser på cigaretter for unge og ældre, sagde jeg stop. Det vil jo bare føre til noget slemt bureaukrati, som vi slet ikke har brug for. I stedet stemmer jeg nu på De Konservative, og det gjorde jeg også til EU-valget. Jeg håber, Pape får et godt valg, og jeg håber, vi får en SVK-regering, som kan give landet stabilitet. Det har været min kongstanke i mange år.

Lisa Klochmann, 57, Vejen: - Ja, jeg er meget i tvivl. Jeg har i mange år stemt på Dansk Folkeparti, men de er jo ikke kommet igennem med noget som helst de seneste fire år, så nu stemmer jeg et andet sted. Det bliver nok i blå blok, men jeg betsemmer mig først, når jeg står i boksen. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg stemmer. Jeg møder op, når valget åbner kl. 9, og så får vi se.