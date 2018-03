Familie lever i sundhedsfarlig lejlighed - udlejer er viceborgmester

Den 13. februar fik 1. viceborgmester i Varde Kommune, Anders Linde, brev fra kommunen om sundhedsfarlig skimmelsvamp i en af hans udlejningsejendomme. Venstre-politikeren fik 14 dage til at lave en plan for at fjerne skimmelsvampen - det er endnu ikke sket. Først på torsdag vil en ingeniør tage ud og se på problemet.

Varde: Efter et halvt år i en af Anders Lindes lejligheder er en lille familie fra Iran blevet syg. Anders Linde er viceborgmester og byrådmedlem for Venstre. Han har ingen kommentarer til sagen, men henviser til Ingeniørgruppen Varde, som han har bedt om at kigge på lejligheden. Varde Kommune var i oktober på besigtigelse og konstaterede fugt i ydervægge og forhøjet niveau af skimmelsvamp. "På baggrund af beskrevne forhold, mycometer-test og dataloger anses beboelse og ophold i soveværelset at være forbundet med sundhedsfare", lød konklusionen, som den 13. februar blev sendt til Anders Linde. Han fik en frist på 14 dage til at afklare og lave en plan for at udbedre fugtproblemerne, ellers ville kommunen overveje at erklære soveværelset for ubrugeligt og varsle et påbud, efterfulgt af påbud og politianmeldelse.

Sagen om Østergade 3 kort Den iranske familie anmeldte den 26. oktober til Varde Kommune, at der er skimmelsvamp i lejligheden.Kommunen vurderer, at soveværelset er sundhedsfarligt.



Familien luftede før anmeldelsen ud en-to gange om dagen. Den har som led i sin del af forholdsreglerne fået besked om ventilation og blandt andet udluftning 5-10 minutter tre gange om dagen.



Anders Linde har fået besked om at fremsende en tidsplan og en beskrivelse til Varde Kommune af, hvad der påtænkes udført på ejendommen og i lejligheden for at afklare og udbedre fugten i ydervæggen og i soveværelset.

Bliver tjekket torsdag Fristen er overskredet med over tre uger, da Mohammad Qwrbani åbner døren og tager imod i Østergade 3, stuen til højre. Samrand, familiens lille dreng på ét år, vågner, da far kravler rundt med lys og viser skimmel i hjørner og skab i soveværelset. - Jeg gør rent hver dag, men vi er blevet syge, siger han. Nu kan familien se frem til, at der måske bliver gjort noget ved problemet. Ingeniør Erik Borg fra Ingeniørgruppen Varde fortæller, at han vil kigge på fugtproblemerne på torsdag. Han fortæller, at det er en-to uger siden, at han blev hyret af Anders Linde, og at han har fortalt, at han først i denne uge vil have tid til at kigge på lejligheden.

Fugt og skimmel gør familien syg Sharmin, der lever sammen med Mohammad og er mor til Sam, som den lille kaldes, henter sønnens inhalator. Han har fået astma. Forældrene tror, det skyldes skimmelsvampen. - Alle blev syge, men selvom de har kontaktet kommunen og ejeren, så er der ikke sket noget, siger en bekendt, der oversætter over telefonen. Mohammad og Sharmin er flygtninge fra Iran, og deres dansk er begrænset. Alligevel har de kæmpet for at få tingene bragt i orden. - Jeg har ringet hver tirsdag. Men udlejeren vil ikke snakke med os, siger Mohammad og viser kælderrummene under lejligheden. Det er ejendommens fælles vaske- og tørrerum. Pudset er skallet af i så tykke flager, at gulvbrædderne i familiens soveværelse lige over er synlige nogle steder. - Der sover vi, siger Mohammad og peger. Han har ingen anelse om, hvad han kan gøre. Han er vred, men mest fordi han er bekymret.