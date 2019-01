Zanne røg i shitstorm efter forslag om fyrværkeriforbud: - Jeg vil ikke genkendes på gaden

62-årig kvinde fra Ølgod var opmærksom på muligheden for at stille borgerforslag. Det gjorde hun så. Men hvis hun havde kendt reaktionerne, havde hun ikke gjort det.

Ølgod: Det er ikke rare ting, der lander i Zanne Munks mailboks i øjeblikket. Den 62-årige kvinde fra Ølgod lægger navn til et borgerforslag, som vil forbyde private at affyre fyrværkeri. Hun havde ikke forudset, at hun havnede i en shitstorm, da hun sammen med en gruppe mennesker nytårsdag formulerede borgerforslaget, som har fået stor opmærksomhed på de sociale medier. Zanne Munk er den eneste, der lægger navn til. Mange raser mod hende, men selvfølgelig giver andre hende ret.

Hun vil ikke fotograferes, men det ok, at JydskeVestkysten bruger hendes profilbillede fra Facebook. Her kan hun nemlig ikke genkendes.

- Jeg vil ikke have en flaske i hovedet, når jeg går ned igennem Ølgod, siger Zanne Munk.

En anden grund til, at hun ikke vil fotograferes, er, at hun er meget privat og næppe ville, selv om hun ikke var havnet i shitstormens øje.

Hun er lidt ambivalent i forhold til, at borgerforslaget har skabt så megen opmærksomhed.

- Det er utopi at tro, at vi får de 50.000 underskrifter, der skal til for at få borgerforslaget til Christiansborg. Det var for at få opmærksomhed på fyrværkeri. Men havde jeg kendt reaktionerne, så havde jeg ikke gjort det, siger Zanne Munk.