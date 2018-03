X-Faktor i turisme for iværksættere

Blåvand: Der skal udvikles nye muligheder for at give turister nogle unikke oplevelser her i landet, så forretningsområdet kan vækste. Det skal iværksætterne være med til, og de gode ideer skal bringes til torvs i forbindelse med det nye projekt TourismX.

Det foregår ved en regulær audition, hvor de små og mellemstore virksomheder i blandt andet Syddanmark inviteres til at fremlægge deres gode ideer på området.

Det sker 19. april på Tirpitz-museet i Blåvand.

- Det er vigtigt, at vi lægger os i selen for hele tiden at udvikle og nytænke turismen i Syddanmark og i resten af landet. Både for fortsat at kunne bevare interessen hos de mennesker, som allerede besøger vores turistområder - men bestemt også for at kunne trække nye gæster til, fortæller strategi- og udviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme Birthe Jørgensen i en pressemeddelelse.