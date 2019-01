I sine sidste to perioder var han medlem af økonomiudvalget, og han blev også gruppeformand for Venstre.

Efter de første 11 år har det vist sig, at sammensætningen af de fem kommuner til den ny Varde Kommune ikke har givet den økonomiske grundlag, som skal være medvirkende til, at man har en frihed til at tænke kreative tanker fremadrettet. Kommunen kan på nuværende tidspunkt mønstre en gældsbyrde på over 500 millioner kroner og en årlig ydelse på gælden, der er over cirka 33 millioner kroner.

Regeringen barsler nu med at gennemføre en sundhedsreform, som betyder, at der nu skal være sundhedscentre, ligesom der også stilles andre kæmpestore krav. Det kræver blandt andet, at man er en attraktiv kommune, som kan tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft til at klare de nye krævende opgaver, som reformen medfører. Det format synes ikke at eksistere i Varde kommune.

I de to sidste perioder i den gamle kommune arbejdede vi meget aktivt på at få et sundhedscenter op at stå, så vi fik en nærhed til borgerne og samspil med læger, sygeplejesker, fysioterapeuter og så videre. Det var altså et center samlet i forbindelse med lægehuset og idrætscentret. Initiativet blev kvalt i Varde Kommunes harmoniseringsproces.

I den gamle Blåvandshuk Kommune havde man et økonomisk grundlag, så man kunne tænke kreative og fremadrettede tanker, som skulle være med til at udvikle området til gavn for de lokale borgere.

Om udvikling i Varde By

Varde kommune har investeret rigtig mange økonomiske midler i Varde by for at gøre byen mere attraktiv og tiltrækkende for blandt andet turister. Senest er der nu lavet en helhedsplan for området omkring åen. Formålet for byrådet har også været at hjælpe forretningslivet i byen.

Jeg er ikke sikker på, at missionen lykkes, da turisterne mere går efter aktiviteter og naturoplevelser i nærheden af det feriested, hvor de holder ferie. Man kan ikke ligefrem sige, at byfornyelsen i Varde giver en aktivitets- og naturoplevelse.

Vel, Varde er en gammel købstad og en smukt beliggende by, som lokale borgere kan nyde. Men er lokalbefolkningen nok grundlag for en aktiv og livlig handelsby? Handelslivet i Varde by lider også af den store og mere og mere udbredte nethandel, der er en hård konkurrent for et livligt bymiljø.

Borgerne i Varde kommunes yderområde har set med skeptiske øjne på kommunens store økonomiske indsats for forskønnelse af Varde bymidte, når man i yderområderne den ene gang efter den anden bliver beskåret for de fremadrettede og nødvendige investeringer, der blev foretaget i de gamle kommuner.

Det ligger vel også noget i Varde kommunes indstilling, at borgerne i yderområderne selv må have det frivillige arbejdstøj på, hvis de vil have udvikling i deres nærområde. Her skal man ikke forvente den store økonomiske kommunale støtte, da kommunens økonomi er hårdt trængt. Det ses også, når man higer til besparelse i småpengeafdelingen (eksempelvis 40.000 kroner om året til et toilet).