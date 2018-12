X-Byrøddernes Klub: - Måske er økonomiudvalget blevet så stort og magtfuldt, at det agerer skyggebyråd?

I sine sidste to perioder sad han i økonomiudvalget og havde også to næstformandsposter.

At tidligere kommunale medarbejdere, eller for den sags skyld tidligere borgmestre, har dedikeret deres liv til at gennemgå studieture eller kørselsgodtgørelse minder rigtig meget om selviscenesættelse, og det skal de være rigtig meget velkommen til. Man skal altid kunne stå på mål for forvaltningen af skattekroner. Som politiker, og i mit tilfælde ekspolitiker, skal man kunne se borgerne i øjnene, det gør jeg med oprejst pande.

Der er altid et mål med en studietur, og det kan ikke sammenlignes med ferie, det er arbejde. Der går en lille joke om en politiker, der ikke nåede at bruge sit Visakort.

Hvis jeg skulle nævne et sted, hvor de små partier har alt for stor indflydelse, er det på gruppeformandsmøderne, hvor der sidder én gruppeformand for hvert parti uanset partiets størrelse. Gang på gang, især til budgetforhandlinger, har man erfaret, at en enmandshær har kunnet snakke sig til afgørende indflydelse på budgettet. Bagefter er vi så nogen, der har tænkt. "Hvor kom det så lige fra?" I nogle tilfælde er det lille parti endda senere sprunget fra det endelige forlig.

Byrådspolitik går ud på at få politisk magt: At kunne påvirke eller beslutte. Sidder man som en enmandshær med flertalsindflydelse, forvalter man sit mandat rigtig godt. DF har omsat to mandater til en formandspost og en plads i økonomiudvalg. Den ene radikale har fået en plads i økonomiudvalget. Indflydelse er ikke noget, man får. Det er noget, man tager.

Om nye skoledistrikter

Som tidligere medlem af Udvalget for Børn og Undervisning gennem 12 år synes jeg, at det er et afbalanceret og fornuftigt forslag til nye skoledistrikter i Varde, som flertallet i det nuværende udvalg går ind for. Man kan altid diskutere, om andelen af tosprogede bliver en udfordring, men om det er 11 eller 18 procent er ikke afgørende. Det afgørende er en skoles evne til at undervise og rumme elever med forskellige baggrunde.

Fra Isbjergparken er der under 500 meter til Frelloskolen, mens der er 2,5 kilometer til Lykkesgårdskolen. Hvis man virkelig ønsker at isolere bestemte områder som øde øer i det omkringliggende samfund, så skal man følge Socialdemokratiets forslag om at lade området tilhøre Lykkesgårdskolen.

Frelloskolen bliver en fantastisk skole tæt på mange fritidstilbud. Skulle der opstå udfordringer, mener jeg, at man skal se på en form for socioøkonomisk tildeling.

De nye distrikter er ikke vedtaget endnu, fordi økonomiudvalget valgte at sende den her sag til fornyet behandling. Det virker specielt. Der skal virkelig vægtige argumenter til at underkende andre udvalgs beslutninger. Måske er økonomiudvalget blevet så stort og magtfuldt, at det agerer skyggebyråd?