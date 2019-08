X-Byrøddernes Klub: Kommunen bør lave grundig analyse eller gå aktivt ind i en ny kommunesammenlægning

Det er muligt, at byrådet holder sommerferie, men det gør X-Byrøddernes Klub ikke. I denne sommerudgave fortæller Kristian Hansen, hvilken politiker der har imponeret ham mest, og hvad han synes, vi skal have mest fokus på, når det gælder lokalpolitik.

I sine sidste to perioder var han medlem af økonomiudvalget, og han blev også gruppeformand for Venstre.

På det grundlagt bliver det svært for Venstre i Vardekredsen at skaffe en kandidat, som kan samle det nødvendige stemmetal for at få en kandidat valgt. Hvis Varde Venstre vil have mulighed for at få en lokal kandidat valgt ind på Christiansborg, har Anni Mathiesen bevist, at man skal være jordnær, have evner og være borgernes repræsentant i enhver henseende. Det skaber borgernes tillid.

Den saglighed og jordnære delagtiggørelse i lokale opgaver i både store og små sager (ingen opgaver er ubetydelig for Anni Mathiesen) har også medført, at Anni Mathiesen henter personlige stemmer i alle kommuner omkring hendes personlige base.

Det bør vi have fokus på fremover

Varde kommunes fremtidige økonomiske formåen for, at man kan drive en kommune, som kan give den fremgang, så borgerne kan føle, at det er ligeværdigt at bo og være borger i Varde Kommune sammenlignet med andre kommuner.

Jeg er ikke sikker på, at politikere og forvaltningen er helt ærlige over for borgerne, når man taler om Varde kommunens fremtidige økonomisk formåen. Hvis Varde kommune vil skabe tillid hos borgerne om kommunens fremtidige økonomiske overlevelsesmuligheder, kræver det, at man får offentliggjort et meget grundigt og realistisk analysearbejde, der viser Varde kommunes fremtidige overlevelsesmulighed (uden man skal bygge fremtidige indtægter på den kommunale udligningsordning).

Alternativet er, at man realistisk går aktivt ind i en ny kommunesammenlægning med økonomisk bæredygtige kommuner. Der har på det seneste været røster fremme fra bestemte områder i kommunen om ændret tilhørsforhold, blandt andet til Esbjerg Kommune. Sådanne udmeldinger kommer normalt ikke helt uden et realistisk grundlag. Disse udmeldinger kan også påvirke andre områder i Varde kommune til at gå ind i samme dialog.

Jeg ser frem til en ærlig og realistisk debat.