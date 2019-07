X-Byrøddernes Klub: - I bund og grund ender alt i en diskussion om økonomi - og ikke en pind andet!

Hver måned kommenterer tidligere politikere på den seneste måneds lokalpolitiske emner. I juli er det Hans Christian Thoning (V), der kommenterer på blandt andet den nye regerings betydning for Varde Kommune og byrådets brug af konsulenter.

Oksbøl: Hans Christian Thoning sad i byrådet for Venstre 1994-2006 og fortsatte i byrådet i Varde frem til 2009. Han var borgmester fra 2002-2006 og var medlem af Folketinget 2007-2015. Ved valget i 2015 blev han førstesuppleant i Sydjyllands Storkreds, men er nu helt ude af politik.

Om ny regering Hvad regeringsskiftet får af betydning for Varde Kommune, kommer meget an på, hvad den nye regering har af udspil. Det, som de har en udfordring på - og det ved de godt selv - er finansieringen. Der er et behov for at få ressourcer, hvis man skal opgradere på det, som blandt andet støttepartierne har sagt til den nye regering. Hvis de finder de ressourcer, så er det godt for kommunerne, for så får de tilført nogle midler. Men til gengæld skal det jo finansieres et sted. Hvem der skal betale regningen er et godt spørgsmål: Bliver det dig og mig som skatteydere? Eller bliver det nogle erhvervsvirksomheder, der bliver pålagt nogle omkostninger? Hvis ikke kommunerne, før de skal lave budgetter, får nogle indikationer på, hvad de kan forvente, så bliver det pokkers svært at lave et budget for Varde Kommune. De kan komme til at lave nogle nye vurderinger, når der kommer et finanslovsudspil. Det kan meget vel ende med, at kommunen må lave et budget i efteråret og så lave det om, når der er en finanslov.

Om Poul Erik Bech Poul Erik Bech laver rigtig meget godt for Varde. Det ville være svært at få etablereret så meget, hvis der ikke kom én med en pose penge. Han har sagt, at butikker i stueetagen forsvinder, og så er det bedre at have nogle boliger i dem. Jeg er ikke helt enig. Hvis man vil beholde en forretningsgade, så må man ikke proppe for mange boliger ind, for så er det ikke en forretningsgade. Men tomme butikker er døden for enhver by. Og der kan være ejere, der har nogle ønsker om at få kigget på lokalplanerne, så man kan gå efter det, som der er efterspørgsel på. Hvis lokalplanen ikke giver mulighed for det, så bør de og kommunen da få en snak om det.

Om kommunens brug af konsulenter Indimellem kan det være svært for både kommunalpolitikere og embedsmænd at have det nødvendige overblik. Derfor kan jeg godt forstå, at der i nogen situationer er behov for at få konsulentbistand. Der vil altid være et spørgsmål om, hvorvidt der bliver brugt for mange penge. Det er svært at sige, for nogle tiltag er nødvendige. Der er sat en analyse i gang på området for psykisk syge, handicappede og udsatte, og her tror jeg virkelig, der er et behov for både at få afdækket, hvor stor behovet er, og hvad det koster. Der kan være behov for at få nogle andre mennesker udefra til at kigge på de områder, hvor der er de største udfordringer. I bund og grund ender alt i en diskussion om økonomi - og ikke en pind andet! Du kan jo have alle de gode ideer, men hvis du ikke har penge til det, så hjælper det ikke noget.

Om røgfri arbejdstid Jeg har aldrig røget, så det var meget behageligt, da man stoppede med at ryge ved udvalgsmøderne og byrådsmøderne. Bortset fra det må vi konstatere, at er der et jaget folkefærd, så er det jo rygerne - men de skal også have lov til at være her. Jeg har fuld forståelse for, at man ikke skal ryge inde, men at man ikke må ryge ude, forstår jeg ikke. Folk må selv have et ansvar for, om de vil ryge eller ej.