X-Byrøddernes Klub: Helt ærligt, hvem vil savne regionerne?

I sine sidste to perioder sad han i økonomiudvalget og havde også to næstformandsposter.

Bevares, Region Syddanmark med Stefanie Lose og Venstre i spidsen har løftet opgaven rigtig flot. Det ændrer bare ikke ved, at der er samarbejdsproblemer og snitfladeproblemer mellem regionernes varetagelse af sygehusvæsenet og kommunernes sundheds- og plejeopgaver. Man fedter opgaver af på hinanden. Tiden er inde til at sætte patienten og borgeren i centrum. Én indgang og én sammenhængende behandling uden skelen til, hvilken kasse der skal betale.

Om det kommende folketingsvalg

En lokal mand på Christiansborg giver lokal indflydelse. Men skal vi have en lokal mand på tinge, så skal vi stemme på en lokal. Vi får de politikere, vi fortjener.

Jeg forventer, at kandidaterne sætter sig ind i de lokale forhold i kredsen. Landbruget, industri og håndværk fylder stadig meget i Varde Kommune. Vi skal have et samarbejde med Esbjerg om at skabe endnu flere uddannelser på universitetet. Vestkystturismen fortjener også langt større fokus på borgen.

Varde kommune er hjemsted for garnisoner i Oksbøl, Varde og Nymindegab. Det er stærke og velfungerende enheder og hermed vigtige arbejdspladser for kommunen.

Vi har også brug for bedre vejforbindelse til Korskro samt tryghed i form af lige adgang til lægehjælp og ambulancer i tyndt befolkede område.