X-Byrøddernes Klub: - En revolution på jobcentret er nødvendig

Keld Jacobsen roser de nuværende byrådspolitikere for ændringer på jobcentret, men han har et andet forslag til fremtidensrengøringsløsning. Arkivfoto: Chresten Bergh

Én gang om måneden skiftes tidligere byrådspolitikere til at kommentere og analysere den seneste måneds lokalpolitiske debat. I denne måned er det Keld Jacobsen, der giver sit syn på tingene.

Starup-Tofterup: Keld Jacobsen sad i byrådet for Venstre i Varde 2006-2017. I sine sidste to perioder sad han i økonomiudvalget og havde også to næstformandsposter.

Om valgkamp Valgkampen er i gang. Jeg synes, man skal holde godt øje med de udmeldinger, der er om udligning eller mangel på samme. Afkræv partierne et svar på vores fælles velfærd. Som det er nu, er alle kommuner lige, men nogle er mere lige end andre. Det skal da ændres. Den svingdørsøkonomi, kommuner er udsat for, hvor man kan miste millioner af kroner hen over natten, kan byråd og forvaltninger ikke være tjent med. Det er nødvendigt med økonomiske bindende aftaler, der fastlægger et stabilt økonomisk grundlag for en kommunes drift mindst en valgperiode frem. Jeg mener, kommunerne er bedst tjent med holdbare, brede forlig hen over midten i dansk politik.

Om jobcentret En revolution på jobcentret er nødvendig. Der skal være mere menneske og mindre system. Man har i alle år været låst fast i rigide regelsæt og meningsløse kontrolfunktioner. Det skal man væk fra. At man i arbejdsmarkedsudvalget sætter alt ind på at gennemføre de forenklinger, der nu er åbnet op for, fortjener stor anerkendelse. Hver gang man får en fra passiv forsørgelse i arbejde, er der 200.000 kroner til kassen. En anden vigtig indsats er den tidlige indsats overfor børn og unge, de har krav på en god fremtid. Derfor er den tværgående indsats mellem de forskellige udvalg og forvaltninger en af nøglerne til succes. Det er meget positivt, og min opfordring skal være: Bare hold snuden i sporet.

Om rengøring Når en kommune udliciterer rengøring, er det for at få bedst og billigst rengøring. Jeg var selv med til det første udbud. Der var næsten fem millioner kroner årligt at hente i besparelse, og de er brugt andre steder i den kommunale drift. Vi fik den billigste, men bestemt ikke den bedste rengøring. Mange steder har nullermændene haft kronede dage. Nu har man så vægtet kvaliteten af rengøringen højere med det resultat, at det bliver langt dyrere. Spørgsmålet er så, om rengøringsfirmaerne spekulerer i, at den lokale kommunale rengøring er nedlagt. Jeg synes, man skal overveje en decentralisering af rengøringsopgaven igen: Send penge og ansvar tilbage til skoler og børnehaver.

Om underskud på skoler Når man i Varde kommune kan overføre plus/minus fem procent af budgettet, er det for at give den enkelte skole størst mulig frihed til at drive skole. Skolebestyrelsen skal godkende budgetterne, det står i styrelsesvedtægten. Det kan ikke passe, at kommunen skal til at kontrollere alle skolers posteringer. Aftalestyringskonceptet giver størst mulig frihed til skoleledere og skolebestyrelser, den frihed skal forsætte, men jeg synes måske, skoleforvaltningen skal uddanne nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer, så de kan få indsigt i en skoles budgetter og budgetopfølgninger. Den skole, der er i alvorligt budgetunderskud, må hjælpes på fode igen. Det er meget usædvanligt at gå fra et overskud på to millioner kroner til et underskud på to millioner kroner på kun tre år. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.