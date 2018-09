Wauw - bygger vi virkelig for 12 millioner

Varde: En tredelt krans hænger ned fra loftet i det, der næste år vil være Varde Engroslagers nye domicil. En krans som tegn på, at det fredag nu var tid for at holde rejsegilde og gøre foreløbig status på byggeriet til godt 12 millioner kroner.

Bag byggeriet står ægteparret Vibeke og Kjeld Kristensen, som i 21 år har drevet og løbende udbygget forretningen på Gellerupvej.

- Jeg har ikke ligget søvnløs. Men selvfølgelig kribler det maven. Wauw - er det virkelig os, der bygger det, siger Vibeke Kristensen, som i dagens anledning har smadret sine briller.

Men hun ser nu godt ud alligevel og kan se tilbage på et næstent fejlfrit forløb. Sådan da.

- Jeg har ikke fået en byggeplan, så jeg ved ikke, hvordan det går, siger hun med et glimt i øjet og kigger hen mod indehaveren af JM Byg A/S Per Ø. Mathiasen.

Hans firma fra Nordenskov har totalentreprisen på byggeret på i alt 1.600 kvadratmeter og har derfor også tegnet det nye domicil.

- Efter af vi endelig fik tilladelserne, er det gået fint, fortæller Per Ø. Mathiasen.

Knap en måned var tilladelserne forsinket i forhold til planlagt. Men han forventer, at Varde Engroslager er klar til som håbet at åbne dørene for kunderne i uge to til januar. Sidste åbningsdag i den gamle butik er den 21. december.