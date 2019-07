Voksne vardensere køber i stor stil ulovlige knive på nettet

Indenfor det seneste halve år er 22 vardensere, heraf kun én enkelt under 18, sigtet efter knivloven. Alle har forsøgt at importere ulovlige knive, de har købt på nettet.

Varde: 22 sigtelser og lige så mange bøder og plettede straffeattester har det seneste halve år ramt vardensere, der har ladet sig friste til at købe ulovlige knive på internettet.

- Det er jo bare et enkelt klik. Prøv for eksempel at gå ind på siden "wish", der er en af de sider, hvor du kan købe. Det er et overflødighedshorn af knive. Knive i alverdens afskygninger, siger vicepolitiinspektør i forebyggelsessektionen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergård.