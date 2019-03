For to år siden besluttede Udvalget for Kultur og Fritid at støtte en ny voksenklub som et forsøg. Evalueringen viser, at klubben modvirker ensomhed. Alligevel vil udvalget ikke støtte klubben videre frem og beder nu et udvalg, der støtter frivilligt, socialt arbejde, om at kigge på ansøgningen.

Efter at være blevet orienteret om det, valgte politikerne på det seneste møde igen at afvise at støtte klubben. Sagen er dog lidt kringlet, for lignende foreninger får støtte, men af et andet udvalg, nemlig det, der hedder §18-udvalget, der støtter frivilligt socialt arbejde. Det udvalg skal nu se på sagen.

MOT-sammen søgte første gang om kommunal støtte i 2016. Det blev afvist af Udvalget for Kultur og Fritid. Efter noget tid besluttede politikerne sig for i stedet at lave et forsøg, hvor klubben fik støtte, men kommunen lavede samtidig en undersøgelse af, om klubben modvirker ensomhed. Resultatet af den undersøgelse er, at der er en positiv effekt.

Tinghøj: MOT-sammen, der er en forholdsvis ny voksenklub i Tinghøj, gør deltagerne gladere, modvirker ensomhed og får flere til at føle sig som en del af et fællesskab. Men tilskud kan kommunen endnu ikke love klubben.

Jeg læser den analyse med stor interesse. Det er rigtig gode tilbagemeldinger. Det bekræfter os i, at vi skal bruge vores foreningsliv og vores fællesskaber til at forsøge at forebygge ensomhed.

Spændende forsøg

Kunne I ikke bare have oversendt ansøgningen for to år siden i stedet for at lave det her forsøg så?

- Jo, det kunne vi godt, men jeg synes jo egentlig, det var lidt spændende at finde ud af det. Det var en forsøgsordning, og vi kunne godt tænke os, at det her blev noget, der blev udbredt, svarer Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid, der dog ikke har nogen konkrete planer for at udbrede brugen af voksen- og seniorklubber.

Når I nu sender det videre, så kan I ikke sige, om klubben får støtte eller ej?

- Det kan vi ikke, nej. Men jeg tror, aktiviteterne ligner meget de aktiviteter, der foregår i andre foreninger, såsom pensionistforeninger og lignende, og de får jo.