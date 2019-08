Virksomhed i Varde får millionordre fra Forsvaret

- Vi er meget beæret over, at FMI har valgt os ud af de fem, der afgav tilbud på opgaven, og vi glæder os til at komme i gang, og inden det sker, skal vi lige have ansat tre-fire nye medarbejdere, som vi allerede på nuværende tidspunkt har søgt efter, lyder det.

Udbuddet går ud på, at systuen hos Dansk Uniform skal servicere alle Forsvarets lokationer over hele Danmark med omforandringer og andre skrædderopgaver såsom påsætning af distinktioner og påsyning af medaljer.

Klarede testen

For at få adgang til at byde ind på opgaven fik virksomheden på et møde hos FMI i Ballerup udleveret et jakkesæt, som skulle ændres fire steder. Kvaliteten af dette stykke arbejde sammenholdt med prisen gjorde, at Dansk Uniform blev valgt til opgaven.

De nye opgaver til systuen indebærer ansættelse af minimum en skrædder samt et par chauffører, som skal afhente beklædning hos forsvaret rundt omkring i landet. På årsbasis vil det blive til en 60-70.000 kilometer bag rattet, anslås det.