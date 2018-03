Vinni Bakkensen er blandt de over 100 deltagere i kunstrunden

I påskedagene 30. marts, 31. marts og 1. april er det i år muligt at besøge et rekordstort antal gallerier og værksteder, idet kunstrunden samler ikke færre end 106 deltagere.

Henne: Kunstrunden Sydvestjylland tiltrækker stadig flere gæster udefra.

Bag Kunstrunden Sydvestjylland står Kunstnetværk Sydvestjylland. Foreningen samler kunstnere, kunsthåndværkere og andre, som ser kunst som et erhverv, og medlemstallet fra fem kommuner er ca. 140. Kunstrunden Sydvestjylland har udviklet sig til et nærmest fast påskeritual for tusinder af kunstinteresserede danskere, der kommer til området langs Vadehavet og op til Nymindegab for at besøge udøvende kunstnere, kunsthåndværkere, museer og gallerier.

I påskedagene 30. marts, 31. marts og 1. april er det i år muligt at besøge 106 gallerier og værksteder. Åbningstiden er alle dage kl. 11.00-17.00.

Blandt deltagerne er Vinni Bakkensen, der driver Galleri V i Henne. Hun er autodidakt kunstner og har siden 2003 arbejdet med maleri, glas og de skulpturer i fedtsten, der er hendes særkende.