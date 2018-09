Vindere i golfmatch

Helle/Varde: Helle Golf Cup blev afviklet på Varde Golfklubs baner for nylig med deltagelse af 43 spillere, der var opdelt i tre rækker A.B.C. Der blev kåret følgende vindere. A. 1. Ejvind Tofting Christensen 39 point, 2. Flemming Thomsen 36, 3. John Kristensen 34. B. 1. Hans Ellegaard 33 point, 2. Kirsten Poulsen 31, 3. Bruno Kristensen 31' C. 1. Jan Fyhn 34 point, 2. Jens Juhl Jepsen 29, 3. Lone Aagaard 29. Vindere af holdspil blev: 1. Lone Aagaard, Flemming Thomsen, Ole Buhl, Peder Ibsen (109 p), 2. Grethe Axelgaard, Bruno Kristensen, Ernst Julius, Jesper Mikkelsen (104 p), 3. Pia Skovbo, Jens Juhl Jepsen, Torben Højmose Pedersen, Michael Ravn Kærgaard (104 p) Nærmest flag hul 10: A: Erik Jensen 11.18 m, B: Bruno Kristensen 3.10 m, C: Svend Mose Poulsen 74 cm. A og B spillere er i første slag og C spillere i andet slag Længste drive hul 18 : Damer: Grethe Axelgaard, Herrer: Ejvind Tofting Christensen. /EXP