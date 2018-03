Villa brændte to gange på en nat: Det var sandsynligvis motorcykel, der antændte

En brand opstod i udhus. Beboer måtte ud på gaden for at få hjælp. Hans telefon gik nemlig tabt i ilden.

Janderup: Maarten Wolkers er rystet men fattet her dagen efter, at hans hus er brændt hele to gange på en nat. I første omgang gik der ild i et udhus med en BMW-motorcykel parkeret. Ilden bredte sig til Maarten Wolkers villa på Versterled i landsbyen Janderup vest for Varde.

Maarten Wolkers løb ud af villaen over til naboen Heidi Thorup.

- Min telefon var brændt, forklarer Maarten Wolkers.

Det var kort før klokken 21.15 søndag aften.

- Vi går tidligt i seng, min mand møder meget tidligt. Vi kom dog op. Men der var allerede en forbipasserende, der have ringet til brandvæsenet, da vi kom uden for, siger Heidi Thorup.